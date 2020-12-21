Появилось видело с места массового ДТП на въезде в Кемерово. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

В социальных сетях появилось видео с места массового ДТП на въезде в Кемерово.

Очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 20 декабря, на въезде в Кемерово по автодороге «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Камера запечатлела фуру с двумя прицепами, занявшую центральную часть дороги, и еще как минимум три легковых автомобиля с повреждениями.

Судя по кадрам, которые сняли и выложили в соцсети очевидцы, один из легковых автомобилей получил довольно сильные повреждения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точную причину и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей. Информация по возможным пострадавшим уточняется.

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