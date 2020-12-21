14 автомобилистов лишились автомобилей на трассе в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Сразу 14 автомобилистов лишились своих автомобилей на въезде в города Кемерово со стороны Ленинска-Кузнецкого как оказалось, у каждого из них имелись серьезные долги.

Во время совместного рейда сотрудников ГИБДД и судебных приставов выяснилось, что водители 17 из 30 остановленных автомобилей имеют серьезные задолженности. В 14 случаях стражи порядка составили опись и арестовали автомобили общей стоимостью четыре миллиона рублей.

Восемь автомобилистов решили завершить старый год без долгов и на месте погасили долги – в общей сложности на 150 тысяч рублей. Еще один водитель оплатил на месте задолженность по 30 штрафам ГИБДД на сумму 22 тысячи рублей с помощью платежного терминала.

- Теперь у каждого владельца арестованного имущества есть 10 дней для оплаты долга, иначе оно будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.