Сергей Цивилев проведет пресс-конференцию «800 дней. Итоги года». ФОТО: пресс-служба АПК

22 декабря губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проведет пресс-конференцию «800 дней. Итоги года».

Пресс-конференция будет проходить в гибридном формате, то есть задать вопросы главе региона можно будет как непосредственно присутствуя в зале, так и онлайн. Сергей Цивилев отметит самые важные и значимые для жизни региона события, которые произошли в 2020 году, расскажет о новых победах и высотах, которых добились кузбассовцы. Будут затронуты важные экономические и социальные вопросы.

Пресс-конференция будет транслироваться на на телеканалах «Кузбасс Первый», «Россия 24», а также на сайтах kuzbass1.ru и vesti42.ru. Кроме того, прямая трансляция будет доступна также в Instagram-аккаунте и на YouTube-канале «Цивилев. Live». Одновременно с этим будет вестись текстовая трансляция в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Пресс-конференция «800 дней. Итоги года» начнется 22 декабря, в 10.00.