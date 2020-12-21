Стали известны подробности массового ДТП на въезде в Кемерово. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово".

В Госавтоинспекции по Кемеровской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 20 декабря на въезде в Кемерово.

Как оказалось, всего за шесть минут здесь произошли три ДТП. Первым, в 17.15, водитель легкового автомобиля врезался в фуру MAN с прицепом. Водитель грузового автомобиля остановился, а вот человек на легковушке скрылся с места ДТП. Все дальнейшие столкновения происходили потому, что водители не успевали среагировать на аварию.

- В 17.20 в грузовик врезался автомобиль Great Wall Hover: его водитель не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия. После этого легковушка столкнулась с попутным автомобилем «УАЗ Патриот», - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка иномарки.

Буквально через пару минут водитель еще одного автомобиля - Toyota - остановился перед местом аварии. А вот ехавший за ним водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и врезался сначала в остановившуюся иномарку, а потом в «УАЗ Патриот».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, разыскивают водителя, который скрылся с места аварии. А также напоминают всем жителям региона о необходимости соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, боковой интервал и обязательно учитывать погодные условия и состояние дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Массовое ДТП произошло на въезде в Кемерово

Несколько автомобилей столкнулись на въезде в столицу региона. (подробности)

Появилось видео с места массового ДТП на въезде в Кемерово

В социальных сетях появилось видео с места массового ДТП на въезде в Кемерово. (подробности)