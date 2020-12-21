В Кузбассе оштрафовали главврача районной больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариинский суд поступило дело об административном правонарушении в отношении главного врача Тисульской райбольницы, возбужденное отделом Управления Роспотребнадзора. Судом установлено, что специалистами Роспотребнадзора выявлено отсутствие в больнице в период с 11 апреля по 20 октября нынешнего года отдельного помещения для изоляции работника при появлении у него симптомов заболевания в течение рабочей смены до приезда бригады скорой медицинской помощи. Также в смывах с некоторых объектов окружающей среды в больнице были обнаружены бактерии рода Escherichia, что свидетельствует о некачественном проведении дезинфицирующих мероприятий.

- Суд посчитал правильным назначить должностному лицу наказание в виде минимального размера штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщил официальный представитель Мариинского горсуда Алексей Бушуев.