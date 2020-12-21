В Кузбассе частично сняли одно из ограничений по коронавирусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одну из ограничительных мер, направленную против COVID-19, внесены изменения.

Оперативный штаб Кузбасса сообщает о том, что в действие мер против коронавируса в Кузбассе внесены изменения. Так, с 21 декабря в регионе разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с привлечением зрителей в закрытых спортивных объектах. Однако чтобы соревнования состоялись, необходимо, чтобы соблюдались определенные требования.

Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Сергей Цивилев, заполненность помещений не должна превышать 50 процентов. При этом обязательно ежедневно должна проводиться обработка мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Кроме того, зрители должны занимать места с учетом соблюдения социальной дистанции. Исключение составляют лишь случаи, когда зрители являются сопровождающими либо членами одной семьи.

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