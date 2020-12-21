Два уроженца Кузбасса названы «Земляками года-2020» в Москве

Сергей Маковеев - лучший в номинации «Предприниматель года». ФОТО: личный архив Сергея Маковеева.

Два кузбассовца, которые прежде чем переехать в Москву, жили в нашем регионе, в столице стали победителями II Национальной премии «Земляк года-2020».

Наградили их в онлайн-формате под эгидой Торгово-промышленной палаты столицы. Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы и департамента экономической политики и развития города.

Награды удостоен Дмитрий Ерохин - известный российский ультрамарафонец - за победу в номинации «Социальный проект», он родился и вырос в Новокузнецке. А также уроженец Прокопьевска Сергей Маковеев, его назвали лучшим в номинации «Предприниматель года».

Дмитрий Ерохин – известный российский ультрамарафонец. ФОТО: личный архив Дмитрия Ерохина

- Премия учреждена Московской торгово-промышленной палатой и вручается членам столичных региональных землячеств за достижения в разных сферах, - сообщили организаторы торжественной церемонии. - В этом году в премии было 11 номинаций, участвовали 85 землячеств.