Двое мужчин с подтвержденным коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 21 декабря - по данным оперативного штаба - еще два пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли.

В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, на утро 21 декабря число умерших кузбассовцев с этой болезнью достигло 447 человек.

У мужчины 1954 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1958 года рождения в Промышленновском районе развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и заболевания нервной системы.

Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 148 человек и теперь составляет 24 448. Также за минувшие сутки выздоровел 181 пациент. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 114 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2887 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5721 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе частично сняли одно из ограничений по коронавирусу

В одну из ограничительных мер, направленную против COVID-19, внесены изменения. (подробности)

В Кузбассе сняли запрет на проведение новогодних ярмарок

В Кузбассе отменено еще одно ограничение - снят запрет на проведение новогодних ярмарок. Однако работать они могут при соблюдении всех санитарных правил и норм.(подробности)

Минздрав Кузбасса сообщил о начале записи населения на вакцинацию от коронавируса

Минздрав Кузбасса сообщил о начале записи населения на вакцинацию от коронавируса. Также расширен список категорий получателей вакцины. (подробности)

За неделю в Кузбассе четыре раза сокращали коечный фонд для больных коронавирусом

В Кузбассе за неделю уже четыре раза сокращался коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса. (подробности)