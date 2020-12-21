Названо число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 21 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе вновь изменилось число заболевших коронавирусом. Об этом утром 21 декабря сообщили в оперативном штабе региона.

Еще у 148 жителей Кузбасса тесты на коронавирус оказались положительными. с начала же пандемии число заболевших достигло 24 448 человек. На сегодняшний день медицинскую помощь получают 2887 больных коронавирусом. Кроме того, под медицинским наблюдением находится 5721 человек.

За минувшие сутки выздоровел 181 пациент. Таим образом, общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 114 человек.

Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки умерли еще двое кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус. У мужчины 1954 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1958 года рождения в Промышленновском районе развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и заболевания нервной системы. Общее число умерших с начала пандемии - 447 человек.

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