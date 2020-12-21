Новокузнецк вновь лидирует по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе Кузбасса назвали города-лидеры по числу новых заболевших коронавирусом.

Как оказалось, больше всего новых пациентов с ковидом в Новокузнецке – 24 человека. В Кемерове – 18 человек, в Междуреченске – 16.

По 12 – в Мысках и Осинниках, в Краснобродском – 10, в Ленинске-Кузнецком - восемь, по семь – в Белове и Калтане, по шесть – в Прокопьевске и Юрге, по пять – в Новокузнецком районе, Березовском и Таштагольском районе, по два – в Полысаеве и Ленинск-Кузнецком округе, по одному – в Анжеро-Судженске, Кемеровском округе и Яшкинском районе.

Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 148 человек и теперь составляет 24 448 человек. Также за минувшие сутки выздоровел 181 пациент. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 114 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2887 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5721 человек.

Кроме того, два человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 447 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе частично сняли одно из ограничений по коронавирусу В одну из ограничительных пер, направленную против COVID-19 внесены изменения. (подробности)

В Кузбассе сняли запрет на проведение новогодних ярмарок

В Кузбассе отменено еще одно ограничение – снят запрет на проведение новогодних ярмарок. Однако работать они могут при соблюдении всех санитарных правил и норм.(подробности)

Минздрав Кузбасса сообщил о начале записи населения на вакцинацию от коронавируса

Минздрав Кузбасса сообщил о начале записи населения на вакцинацию от коронавируса. Также расширен список категорий получателей вакцины. (подробности)

За неделю в Кузбассе четыре раза сокращали коечный фонд для больных коронавирусом

В Кузбассе за неделю уже четыре раза сокращался коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса. (подробности)