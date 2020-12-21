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За травму глаза кузбассовец получил 170 тысяч рублей компенсации

Травму горнорабочий получил на угледобывающем предприятии
Валерий ЯЗОВСКИЙ
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За травму глаза кузбассовец получил 170 тысяч рублей компенсации

За травму глаза кузбассовец получил 170 тысяч рублей компенсации

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прокопьевском районе приставы взыскали 170 тысяч рублей в пользу пострадавшего горнорабочего, который на производстве получил травму глаза.

Во время трудовой смены с рабочим произошел несчастный случай, в результате которого мужчина травмировал себе глаз. Пострадавший испытывал сильные боли и регулярно обращался за медицинской помощью, что явилось причиной отсутствия полноценной жизнедеятельности. И тогда он обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с предприятия. Судом его требования были удовлетворены.

– Суд Прокопьевска обязал угледобывающее предприятие возместить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу, – Судебным приставом - исполнителем в начале было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия транспортных средств, и только тогда предприятие выплатило компенсацию мужчине в полном объеме.