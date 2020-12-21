22 миллиона рублей потратят власти Новокузнецка на перевозку чиновников Фото: Екатерина РОМАНОВА

Власти Новокузнецка объявили тендер на оказание транспортных услуг сотрудников администрации города. За это из городского бюджета готовы выделить более 22 миллионов рублей.

Для перевозки мэра и чиновников администрация города планирует арендовать 30 автомобилей. Среди них – четыре внедорожника, два кроссовера, пять микроавтобусов, четыре седана, 14 легковых седанов и один грузопассажирский автомобиль. В стимость контракта входит перевозка как в черте города, так и за его пределами. Автомобили должны находится на контроле у диспетчера и предоставляться в течение пяти минут после звонка. Машины должны быть чистыми, без посторонних запахов, заправлены, а водители – опрятно одеты. Отметим, стоимость ГСМ уже включена в условия контракта.

Часть машин будет закреплена за конкретными чиновниками.

Срок окончания подачи заявок - 28 декабря. Контракт заключается на год.