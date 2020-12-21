В жестком ДТП в Новокузнецке легковушка превратилась в груду металла. ФОТО: кадр видео инстаграм "ЧП|ДТП Новокузнецка"

Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Новокузнецке в понедельник, 21 декабря. Здесь после столкновения отечественная легковушка превратилась в груду металла.

Искореженные «Жигули», больше напоминающие металлолом, чем средство передвижения, бригада скорой помощи и сотрудники МЧС, еще одна легковушка со смятой передней частью – таковы последствия ДТП, которые очевидцы сняли на видео.

Как сообщают очевидцы, авария произошла около полудня в понедельник. Иномарка по каким-то причинам врезалась в бок отечественной легковушке. Судя по характерным вмятинам и деформациям, «Жигули» от удара перевернулись. Информация по возможным пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии уточняется.

Также сотрудникам полиции предстоит установить точные причины и обстоятельства случившегося ДТП, а также степень вины каждого из водителей.