Сергей Цивилев снял первый шар с Елки желаний. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Всероссийская акция «Елка желаний» вовсю идет в Кузбассе. Одним из ее участников стал губернатор Сергей Цивилев.

Под Новый год Кузбасс присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». Суть ее проста: на елке, установленной в каком-либо общественно значимом месте, размещаются шары или открытки, в которых написаны самые сокровенные желания от детей, попавших в сложные жизненные ситуации. А неравнодушные взрослые становятся дарителями или исполнителями мечты таких детей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев также присоединился к акции. Он снял с елки письмо от 6-летнего Матвея Горбунова из Салаира: мальчик мечтает побывать на пожарной станции и прокатиться на пожарном автомобиле. Губернатор пообещал исполнить желание ребенка.

- Все заместители губернатора также взяли шары с елки и исполнят желания, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.