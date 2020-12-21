30-градусные морозы выстудят Кузбасс Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбасс идет стужа: минимальные температуры на этой неделе ожидаются под -30 градусов. Впрочем, на юге и севере региона температура будет отличаться.

В ночь на вторник, 22 декабря, в Кузбассе столбики термометров опустятся до -14…-19 градусов, местами – до -28. А вот по югу области ожидается -8…-13. Днем потеплеет до -12…-17 градусов, по югу – до -6…-11. В этот день синоптики прогнозируют снег, местами метели и западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ночь на среду, 23 декабря, будет еще холоднее: по все территории температура воздуха будет держаться в пределах -17…-22, градусов. Местами ожидается до -29. Днем воздух прогреется до -13…-18 градусов. Северо-западный ветер при порывах может достигать скорости до 17 метров в секунду. Местами пройдет снег, возможны метели.

В ночь на четверг синоптики прогнозируют -13…-18, а местами – до -23 градусов. день будет по-зимнему теплым: ожидается -5….-10 градусов. Местами пройдет снег, возможны метели. Северо-западный ветер сохранит свой порывистый характер и принесет в Кузбасс стужу.

Уже в ночь на 25 декабря столбики термометров опустятся до -17…-22 по всему региону. По северу ожидается до -30, а по югу – до -12…-17. Северо-западный ветер немного стихнет – его порывы не превысят скорости в 12 метров в секунду. При этом в течение дня будет постепенно холодать. Днем ожидается -17…-22 градуса, по северу региона – до -30, а по югу – до -12...-17. Снег будет идти и днем, и ночью, возможны метели.