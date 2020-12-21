Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса о снятии ограничений по коронавирусу Фото: Екатерина РОМАНОВА

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева о снятии ограничений по коронавирусу. Документ подписан в понедельник, 21 декабря, и опубликован в электронном бюллетене правительства региона.

Так, в соответствии с распоряжением, снова разрешается проведение официальных

физкультурных и спортивных мероприятий на закрытых спортивных объектов с привлечением зрителей. Однако, заполняемость не должна превышать 50 процентов

от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

Места размещения зрителей и все контактные поверхности должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. При рассадке должна соблюдаться социальная дистанция за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи или сопровождающими.