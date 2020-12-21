В Кузбассе женщина несколько месяцев истязала 10-летнего сына Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе женщина на протяжении нескольких месяцев истязала 10-летнего сына. Возбужденного против нее уголовное дело в скором времени будет рассматривать суд.

Как выяснило следствие, 32-летняя жительница Промышленновского района с мая по октябрь этого года периодически била сына, используя даже самые незначительные поводы. Следы побоев заметили школьные учителя, которые и обратились в полицию. Материалы правоохранители передали в следственные органы.

-Следует отметить, что в семье воспитывалось пять детей. Женщина с отцом детей официально была в разводе, однако они проживали совместно, злоупотребляли спиртным. Семья состояла на профилактическом учете, ранее дети уже несколько раз помещались в социальное учреждение, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас все дети изъяты и помещены в детдом, решается вопрос о лишении их матери родительских прав. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Уголовное дело вместе с собранными доказательствами уже переданы на рассмотрение в суд.