19-летний водитель погиб в жестком ДТП в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео инстаграм "ЧП ДТП Новокузнецк"

Стало известно состояние пострадавших в жестком дорожно-транспортном происшествии в Новокузнецке.

Утром в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие. На Заводском шоссе, между остановками «Верхняя Островская» и «Садовая» столкнулись два легковых автомобиля. Машины превратились в груду металла, один человек погиб.

- В ДТП, которое произошло в Заводском районе, при столкновении двух автомобилей пострадали два человека, - сообщает пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик. – 19-летний мужчина скончался на месте ДТП. Еще один участник ДТП – 40-летний мужчина – находится в удовлетворительном состоянии. От транспортировки в стационар отказался.

Напомним, ДТП произошло около полудня 21 декабря. На Заводском шоссе иномарка протаранила отечественную легковушку. На месте работала бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и полиции. В настоящее время устанавливаются причины ДТП и степень вины обоих водителей.