В Кузбассе подросток изнасиловал 46-летнюю женщину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе подросток изнасиловал 46-летнюю женщину. В момент совершения преступления он был пьян.

Суд вынес приговор в отношении 18-летнего жителя Калтана, который обвинялся в изнасиловании. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

Как было установлено следствием, в феврале обвиняемый вместе с друзьями приехал в дом местного жителя, чтобы выяснить с ним отношения. Ранее они вместе распивали спиртное и вступили в конфликт. В этот раз вся компания была пьяна уже до визита. Пока одни подростки общались с мужчиной, обвиняемый изнасиловал его 46-летнюю сожительницу. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

-Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.