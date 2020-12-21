Директор кузбасской школы перечислила лжепрокурору более 50 тысяч рублей Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе директор одной из школ перечислила лжепрокурору более 50 тысяч рублей. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 21 декабря, директору одной из школ Прокопьевского района позвонил неизвестный и представился заместителем прокурора области. Он сообщил, что в учебное заведение едет комиссия из Москвы. У одного из ревизоров якобы в этот период будет день рождения, и потому необходимо приобрести цветы, хорошее шампанское и подарок. Для удобства мошенник перечислить деньги на карту, около 100 тысяч рублей. Такой же звонок был сделан в управление образование района. В результате директор школы перевела на указанный преступником счет 52 тысячи рублей.

Сейчас районной прокуратурой все материалы проверки направлены в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

-Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются как мошенничество, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При получении такого рода звонков жителям области следует незамедлительно обращаться с заявлениями в ближайший отдел полиции.