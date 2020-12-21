Прокуратура наказала кузбасскую птицефабрику за вонь от куриного помета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура наказала кузбасскую птицефабрику за вонь от куриного помета. В результате деятельности предприятия загрязненным оказался участок площадью четыре гектара.

Новокузнецкая прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ о том, что жители поселка Степного жалуются на запах куриного помета.

-В ходе проверки законодательства об охране земель в деятельности АО «Кузбасская птицефабрика» выявлены нарушения, повлекшие загрязнение земель при размещении перепревшего куриного помета на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Красулинского сельского поселения Новокузнецкого района. Площадь участка составила не менее четыре гектара, - рассказали в ведомстве.

Прокурор потребовал от директора предприятия устранить нарушения, а также возбудил в отношении юрлица административное дело.

Управление Россельхознадзора после рассмотрения всех материалов признало предприятие виновным в загрязнении земель и назначило штраф в размере 200 тысяч рублей.