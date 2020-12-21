Легковушка протаранила автобус на остановке в Новокузнецке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в понедельник, 21 декабря, в 9.45, на Листвянском шоссе в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь легковой автомобиль протаранил стоявший на остановке автобус.

Сотрудники Госавтоинспекции уже восстановили предварительную картину случившегося. Так, уже известно, что водитель автомобиля BMW выбрала скорость, не подходящую для езды по заснеженной дороге. В какой-то момент машина потеряла управление, и ее понесло в сторону остановки, где стоял пассажирский автобус Volgabus.

- В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. На момент ДТП в автобусе было 10 пассажиров, никто из них не пострадал, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Одновременно с этим в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф сообщают о пострадавшей 19-летней девушке, которую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель при выборе безопасной скорости движения должен учитывать дорожные, метеорологические условия, особенности и состояние транспорта, интенсивность движения, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспорта.