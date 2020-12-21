Выехал на встречку: стали известны подробности жуткого ДТП в Новокузнецке

Стали известны подробности жуткого ДТП в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео инстаграм "ЧП ДТП Новокузнецк"

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, ДТП произошло неподалеку от дома №10 по улице Удмурдской.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны Пойменного шоссе в сторону Томского проезда. 19-летний мужчина не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения, - сообщает отдел пропаганды. – В результате он допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения.

В это же время навстречу ему по Заводскому шоссе двигался автомобиль Pontiac Vibe. У водителей не оставалось ни места, ни времени для маневра, и они столкнулись.

Последствия аварии запечатлели невольные очевидцы трагедии. Камеры засняли искореженную отечественную легковушку – настолько деформированную от удара, чтоона буквально превратилась в груду металла. Иномарка также пострадала: вся передняя часть превратилась в месиво.

- В ДТП, которое произошло в Заводском районе, при столкновении двух автомобилей пострадали два человека, - сообщает пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик. - 19-летний мужчина скончался на месте ДТП. Еще один участник ДТП - 40-летний мужчина - находится в удовлетворительном состоянии. От транспортировки в стационар отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точную причину и обстоятельства ДТП. А также напоминают о необходимости учитывать погодные и дородные условия при движении, держать дистанцию и интервал. Эти нехитрые правила помогут спасти жизни. Кстати, по данным областной Госавтоинспекции только за 11 месяцев 2020 года из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения произошло 271 ДТП, в которых 42 человека погибли и еще 402 были травмированы.

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