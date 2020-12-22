Губернатор Кузбасса вошел в состав комиссии Госсовета РФ. ФОТО: пресс-служба АКО

Губернатор Кузбасса включен в состав комиссии Госсовета РФ, где Сергей Цивилев назначен председателем комиссии по направлению «Энергетика». Возглавил работу всей комиссии первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Обновленный состав будет заниматься координацией и оценкой деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 21.12.2020 № 312-рп "Об утверждении состава комиссии Госсовета РФ» уже им подписано.

– Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,– говорится в документе.

Кроме кузбасского главы региона из Сибири в комиссию Госсовета РФ также вошли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.