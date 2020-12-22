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Ковш упал на машину под железнодорожным мостом Новокузнецке

ЧП произошло на улице Транспортной
Екатерина РОМАНОВА
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Ковш упал на машину под железнодорожным мостом Новокузнецке. ФОТО: Инстаграм, "ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК"

Ковш упал на машину под железнодорожным мостом Новокузнецке. ФОТО: Инстаграм, "ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК"

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и ковша произошло в Новокузнецке. Водителю легковушки чудом удалось избежать трагедии.

В одном из местных пабликов накануне вечером появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП. Камера зафиксировала, как на машину, ехавшую под железнодорожным мостом упал ковш. К счастью, удар пришелся на капот и прошел вскользь, повредив лишь машину.

«Просто еду – и ковшик упал на машину сверху, откуда-то отсюда», - дрожащим голосом говорит автор видео.

Многочисленные комментаторы, в первую очередь, удивились: откуда под мостом мог взяться ковш?

«Откуда там ковш? Кто-то спрятал неудачно?» - недоумевает один из комментаторов.

«Наверное, не ковш, а какая-то конструкция которая была установлена на мосту с нижней части», - предположил один из подписчиков группы.

Другая же часть комментаторов просто поздравила автомобилиста со вторым днем рождения. Ведь если бы металлическая конструкция упала на секунду позже, мужчина мог получить серьезные травмы.

ЧП