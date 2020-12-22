Ковш упал на машину под железнодорожным мостом Новокузнецке. ФОТО: Инстаграм, "ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК"

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и ковша произошло в Новокузнецке. Водителю легковушки чудом удалось избежать трагедии.

В одном из местных пабликов накануне вечером появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП. Камера зафиксировала, как на машину, ехавшую под железнодорожным мостом упал ковш. К счастью, удар пришелся на капот и прошел вскользь, повредив лишь машину.

«Просто еду – и ковшик упал на машину сверху, откуда-то отсюда», - дрожащим голосом говорит автор видео.

Многочисленные комментаторы, в первую очередь, удивились: откуда под мостом мог взяться ковш?

«Откуда там ковш? Кто-то спрятал неудачно?» - недоумевает один из комментаторов.

«Наверное, не ковш, а какая-то конструкция которая была установлена на мосту с нижней части», - предположил один из подписчиков группы.

Другая же часть комментаторов просто поздравила автомобилиста со вторым днем рождения. Ведь если бы металлическая конструкция упала на секунду позже, мужчина мог получить серьезные травмы.