Онлайн-трансляция пресс-конференции губернатора «800 дней. Итоги года» началась в Кузбассе

Пресс-конференция губернатора «800 дней. Итоги» началась в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК

Пресс-конференция началась в 10.00 в корпусе КемГУ.

Во время пресс-конференции, которая проходит в гибридном формате, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на волнующие жителей региона вопросы, которые касаются общественной жизни, экономики, образования, культуры, экологии.

Формат пресс-конференции предполагает, что в зале присутствуют журналисты, при этом часть из них работает дистанционно. Вместе с тем, она транслируется сразу на нескольких каналах.

Пресс-конференция будет транслироваться на на телеканалах «Кузбасс Первый», «Россия 24», а также на сайтах kuzbass1.ru и vesti42.ru. Кроме того, прямая трансляция будет доступна также в Instagram-аккаунте губернатора и на YouTube-канале «Цивилев. Live».

Одновременно с этимведется текстовая трансляция в Telegram-канале «Цивилев. Live».