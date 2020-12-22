В кузбасских колледжах и техникумах открылись 19 инновационных мастерских. ФОТО: пресс-служба АПК

За 2020 год в колледжах и техникумах Кузбасса открылись 19 инновационных мастерских. Все они созданы и оборудованы по нацпроекту «Образование».

Ранее начали работу 10 мастерских в учебных заведениях Юрги и Прокопьевска. А 21 декабря в Кузбасском медколледже открылись еще 4 новые лаборатории, а также 5 мастерских в Кемеровском профессионально-техническом техникуме.

– В колледжах и техникумах региона в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» уже оборудованы 44 инновационных мастерских: 25 открылись в 2019 году, 19 — в 2020-м, – сообщил глава региона Сергей Цивилев, – За два года в модернизацию материально-технической базы колледжей и техникумов Прокопьевска, Юрги, Кемерова и Новокузнецка вложено почти 330 миллионов рублей из консолидированного бюджета и внебюджетных источников.