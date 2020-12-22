В Кузбассе изъяли более 700 бенгальских огней и петард Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе судебные приставы изъяли более 700 бенгальских огней и петард. Пиротехнику передали на уничтожение.

В Новокузнецке один из индивидуальных предпринимателей продавал пиротехнику в торговой точке без разрешительных документов.

-Гражданин нарушил положения Постановления Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», - отметили в УФССП России по Кемеровской области.

За данное нарушение суд обязал мужчину заплатить штраф в размере тысячи рублей, а также постановил изъять продукцию для последующего уничтожения – 600 петард и 120 бенгальских огней.

- Судебные приставы ОСП по Центральному району г. Новокузнецка изъяли продукцию и передали на уничтожение в соответствующую организацию, - сообщили в ведомстве.