Поезд Новокузнецк – Новосибирск будет ходить по новому графику Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 25 декабря по 10 января у скорого поезда №857/858 «Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк» изменится график движения. Это связано с возросшим спросом.

Поезд, следующий из Новокузнецка в Новосибирск, с 25 декабря по 10 января будет курсировать ежедневно. Исключение составит 1 января 2021 года – в этот день состав на линию не выйдет.

-Изменение периодичности курсирования поезда №857/858 связано с ежегодным сезонным повышением спроса на поездки в Новосибирск из Новокузнецка и в обратном направлении. Билеты на скорый поезд можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Западно-Сибирской железной дороги за 10 суток до отправления поезда в рейс, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В соответствии с требованиями, перед отправкой в рейс вагоны поезда проходят дезинфекцию. Проводники работают в средствах индивидуальной защиты, в пути следования каждые два часа проводится обработка поверхностей.