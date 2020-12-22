Еще на двух человек выросло число умерших кузбассовцев с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 22 декабря -вновь выросло число пациентов с коронавирусом, которые умерлли.

По данным оперативного штаба, число умерших кузбассовцев с этой болезнью достигло 449 человек. О смерти двоих из них стало известно на утро 22 декабря

У женщины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы.

У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Напомним, в общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом выросло еще на 147 человек и теперь составляет 24 595. Также за минувшие сутки выздоровел 165 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 279 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2867 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 5824 человека.