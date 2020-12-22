Еще у 147 кузбассовцев выявлен коронавирус за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбасс на утро 22 декабря выявлено еще 147 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

С учетом последних выявленных заболевших общее число тех, у кого выявился коронавирус с начала пандемии, достигло 24595.

Также за прошедшие сутки выздоровело 165 пациентов. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 21279 человек.

К сожалению, выросла печальная статистика – еще двое человек скончались. У женщины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии нервной системы. У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Итого медицинскую помощь получают 2867 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5824 человека.