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Коронавирус Covid-19

Новокузнецк продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом за сутки

Оперштаб опубликовал сводку на утро 22 декабря
Мария КОЛОСОВА
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Новокузнецк продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом за сутки

Новокузнецк продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новокузнецк продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом за сутки. Оперштаб региона опубликовал сводку по эпидситуации на утро 22 декабря.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 25, Кемерово – 22, Междуреченск и Осинники – по 11, Прокопьевск, Юрга, Белово, Калтан – по восемь, Полысаево – семь, Мыски и Таштагол – по шесть, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецкий район – по пять, Киселевск и Беловский район – по четыре, Анжеро-Судженск и Топкинский муниципальный округ – по два, Краснобродский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский и Промышленновский мцниципальные округа – по одному.

Таким образом, общее число заболевших за все время достигло 24 595 человек. Выздоровело 21 279 человек, в том числе 165 – за прошедшие сутки. Умерло двое, а всего 449 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2867 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5824 человека.

Коронавирус в Кузбассе