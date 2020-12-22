Кузбассовец будет руководить туризмом в Сахалинской области

В министерстве туризма Сахалинской области 21 декабря приступил к работе новый руководитель Андрей Ромашевский. Прежде он возглавлял Агентство по туризму Кузбасса.

- Андрей Ромашевский окончил магистратуру КемГУ по направлению «Туризм», - сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. - В данной сфере работает с 2006 года. С 2015 года - член совета туристического кластера Кемеровской области. Через год вошел в состав координационного совета по детскому отдыху при губернаторе Кемеровской области. В 2017 году возглавил комитет по туризму регионального отделения «Опора России». Является одним из разработчиков программы обучения в магистратуре КемГУ по направлению «Туризм».

С 2020 года Андрей Ромашевский - член регионального совета Российского союза туриндустрии и общественный представитель Агентства стратегических инициатив.