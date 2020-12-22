Оперштаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кузбассе еще у 147 человек тесты на коронавирус оказались положительными. Четверть из них живет в Новокузнецке и Кемерове.

Так, из 147 новых заболевших жителями Новокузнецка являются 25 человек. Еще пятеро - жители Новокузнецкого района. Общее число заболевших - 5185 и 358 человек соответственно.

На втором месте - Кемерово: здесь заболели еще 22 человека, а в Кемеровском муниципальном округе - один. Общее число заболевших - 4839 и 287 человек соответственно.

По 11 человек с коронавирусом выявили в Междуреченске и Осинниках. С начала пандемии здесь общее число заболевших достигло 2593 и 832 человек соответственно.

Восемь пациентов в коронавирусом зафиксировано в Прокопьевске, Юрге и Калтане. Общее число заболевших - 1423, 486 и 301 человек соответственно.

Также восемь человек заболели ковидом в Белове, а в Беловском районе - четверо. Общее число заболевших - 1419 и 307 человек соответственно.

В Полысаеве коронавирус подтвердился у семи человек. Теперь общее число заболевших здесь достигло 284 человек.

По шесть человек заболели в Мысках и Таштаголе. Общее число заболевших в настоящий момент составляет 457 и 357 человек соответственно.

Четыре пациента с коронавирусом выявили в Киселевске, с начала пандемии здесь заболели 1085 человек.

Также коронавирусом заболели по два жителя Анжеро-Судженска и Топкинского округа. Общее число заболевших - 1021 и 207 человек соответственно.

По одному новому пациенту - в Краснобродском, а также Гурьевском, Ижморском и Промышленновском муниципальных округах.