В Кемерове пройдет первая с начала пандемии продуктовая ярмарка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове пройдет первая продовольственная ярмарка с начала пандемии. Ее проведут в среду, 23 декабря.

Как рассказали в администрации города, новогодняя сельскохозяйственная ярмарка будет проходить с 9.30 у здания по проспекту Советскому, 60. Горожанам предложат молочную продукцию производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов и Анжеро-Судженска. Свежую баранину, говядину, свинину по ценам ниже рыночных представят фермеры Крапивинского, Юргинского, Яшкинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого районов.К новогоднему столу кемеровчане смогут приобрести яйцо, мясо индейки, гусей, уток, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Также местные производители потребительской кооперации представят продукцию, заготовленную в Кузбассе: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое. А еще на ярмарке можно будет купить новогоднюю елку и игрушки, а также товары мастеров декоративно-прикладного искусства, которые можно преподнести как подарок родным, друзьям или коллегам.

Те, кто замерзнет или проголодается, смогут угоститься кашей и горячим чаем.