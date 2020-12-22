На Кузбасс надвигаются метели и ледяной ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кузбасс надвигаются метели и ледяной ветер. Синоптики дали прогноз погоды на среду, 23 декабря, в Кузбассе.

Ночью по региону ожидается -16… -21 градус, местами -23… -28. Днем потеплеет до -8… -13, однако в отдельных территориях будет -18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер: ночью со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров, а днем со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью пройдет небольшой, а днем умеренный снег, кое-где метели.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -19… -21 градус, днем будет -10… -12. Юго-западный ветер разовьет скорость ночью до 4-9, а днем до 5-10 метров в секунду. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

- 23 декабря в некоторых районах ожидается ухудшение видимости на дорогах временами до 1-2 километров, - предупредили в Кемеровском гидрометцентре.