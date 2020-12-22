Кузбассовец облил сожительницу горючей жидкостью и поджег Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Кузбассовец в пылу ссоры облил сожительницу горючей жидкостью и поджег. Женщина выжила, но жертвой этого поступка стал другой человек.

Следственные органы поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Топкинского района. Его обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью.

Согласно версии СУ СК, в апреле мужчина у себя дома устроил застолье вместе с сожительницей и знакомым. Скоро 49-летний гость сильно опьянел и ушел спать, а между гражданскими супругами вспыхнула ссора. Началось с того, что женщина решила проверить реакцию своего мужчины и сообщила, что уходит от него жить к тому знакомому, спящему в соседней комнате. Хозяин дома разозлился, взял бутылку с горючей жидкостью и потребовал, чтобы женщина ушла. Та отказалась, и тогда обвиняемый облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и снова потребовал уйти.

-Получив в очередной раз отказ, он зажег спичку и бросил ее в женщину. На ней моментально воспламенилась одежда. Испугавшись, обвиняемый вытащил потерпевшую на улицу, где затушил огонь. В это время в доме начался пожар, и обвиняемый, испугавшись, попробовал вынести из горящего дома спящего знакомого, однако не смог. Соседи вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар и обнаружили тело потерпевшего, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Женщину доставили в больницу, а ее гражданского супруга взяли под стражу. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.