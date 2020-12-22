473 елочки срубили в Кузбассе браконьеры

В Кузбассе выявили 10 случаев браконьерской заготовки новогодних елей. Фото: Департамент лесного комплекса Кузбасса.

В Кузбассе в ходе операции «Ель» проведены уже 470 рейдов и выявлено 10 случаев незаконной рубки 473 хвойных деревьев для новогодних праздников. Браконьеров задержали в Беловском, Гурьевском, Междуреченском, Тисульском и Яшкинском лесничествах. Ущерб лесному хозяйству от их деятельности составил 445,3 тысячи рублей.

- При расчете ущерба, причиненного незаконной рубкой хвойных деревьев, применяют коэффициент, который вдвое увеличивает сумму ущерба, - пояснил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев. - Это сделано для предотвращения браконьерской заготовки новогодних елей. Ущерб за вырубку одного дерева составит до 5 тысяч рублей. Помимо этого, браконьеров привлекают к административной или уголовной ответственности.

Рейды в кузбасских лесах продолжатся до 31 декабря.