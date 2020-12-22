10-балльные пробки сковали Кемерово. ФОТО: Яндекс.Пробки.

Небывалые для этого времени суток пробки сковали Кемерово. Как оказалось, причина транспортного коллапса – сразу несколько дорожно-транспортных происшествий.

- Я в этой пробке уже больше часа! Пытаюсь доехать до дома, но автобус с места почти не двигается! Пешком бы быстрее дошла, - сокрушается кемеровчанка Лидия.

Транспортное сообщение между правым и левым берегами Томи в Кемерове парализовали 10-балльные пробки. А это значит, что машины практически не движутся.

Судя по данным «Яндекс.Карты» грандиозную пробку спровоцировали сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Участниками одного из них оказались легковой автомобиль и машина скорой помощи.