15 остановок в Кемерове получили новые названия Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кемерове 15 остановок общественного транспорта получили новые названия. Об этом сообщили в администрации города.

Мэр областной столицы Илья Середюк подписал постановление «О наименовании и переименовании остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово».

Согласно документу, семь остановок получили новые названия:

- «ЖК «Восточный» (проспект Химиков, 34 к1);

-«ЖК «Московский проспект» (проспоспект Московский, 8 к1);

- «ЖК «Цветной бульвар» (проспект Московский, 18 к2/ проспект Московский, 13Б);

- «Кузбасский парк» (проспект Химиков, 43 к1);

- «Культурный центр» (проспект Ленина, 164 (в прямом и обратном направлениях);

-«Магазин КАПРИЗ» (улица Инициативная, 63);

- «Теннисный корт» (проспект Химиков, 34 к2 (в прямом и обратном направлениях).

Также у восьми уже существующих остановок сменились названия:

-«Детский теннисный клуб» переименован в «Сельский рынок» (улица Инициативная, 76);

«ДОСААФ» в «ПАО «Кокс» (улица Стахановская 1-я, 8);

-«Кемсоцинбанк» в «Школа № 34» (проспект Шахтеров, 72/ просп. Шахтеров, 97);

-«Кинотеатр Аврора»в «ТРЦ «ЛЕТО» (проспект Октябрьский, 60/ проспект Октябрьский, 79/ бульвар Строителей, 11);

-«Магазин «Березка» в «Улица Леонова» (улица Леонова, 10/ улица Леонова, 11);

-«Подстанция» в «Улица Василия Толстикова» (улица Василия Толстикова);

-остановка по требованию «Гаражи» в «Школа № 100» (проспект Комсомольский, 53/ проспект Комсомольский, 58);

-«проспект Комсомольский» в «ЖК «Томь» (проспект Комсомольский, 43/ проспект Комсомольский, 38).

Табличка на остановках будут в скором времени заменены.