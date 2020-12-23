В Кузбассе уничтожат более 900 килограммов опасного мяса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты регионального управления Россельхознадзора на трех предприятиях по производству, хранению и реализации продукции животного происхождения выявили нарушения технических регламентов ЕАЭС.

На комбинате по производству мясных и рыбных полуфабрикатов в Кемерове обнаружена продукция общим весом более 900 килограммов без маркировочных ярлыков, позволяющих ее идентифицировать. Поэтому она была изъята. Нарушения выявлены и на частных предприятиях в Промышленновском районе. Одним предпринимателем не соблюдались требования к процессам хранения сырья и изготовления продукции, не обеспечивалась поточность производственных процессов. В другом цехе по производству и хранению продукции, принадлежащем другому предпринимателю, тоже обнаружены подобные нарушения.

- Опасная мясная продукция направлена на уничтожение, - сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.