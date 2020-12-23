Из-за ДТП с экскаватором и автоцистерной в Кузбассе перекрыли трассу. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Временно перекрыть движение на автодороге Кемерово - Новокузнецк пришлось сотрудникам Госавтоинспекции. Причина - дорожно-транспортное происшествие.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 декабря на 57-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк, на территории Ленинск-Кузнецкого района. Здесь столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом-цистерной и экскаватор-погрузчик. После столкновения грузовик опрокинулся. В результате ДТП причинен материальный ущерб. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- До устранения последствий автоаварии временно было перекрыто движение по автодороге Кемерово - Новокузнецк - на участке от поворота на деревню Панфилово до развязки на Ленинск-Кузнецкий. Был организован объезд по автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, - сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.