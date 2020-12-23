Объём выданных Россельхозбанком кредитов по льготной ипотеке превысил 28 миллиардов рублей

С момента запуска государственной программы «Ипотека с господдержкой» на приобретение жилья в новостройках Россельхозбанком выдано более 7,2 тысячи кредитов на общую сумму свыше 28 миллиардов рублей. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан и Тюменской области.

По статистическим данным Банка, значительный рост объема заявок наблюдался в сентябре после снижения первоначального взноса и составил порядка 20 процентов от общего числа заявок от клиентов. Более 42 процентов заявок на льготную ипотеку в РСХБ подали молодые люди в возрасте до 35 лет. Из них более 56 процентов – это семейные клиенты. Средний размер кредита составил 3,9 миллиона рублей.

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