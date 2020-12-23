Появилось видео с места ДТП с бензовозом и экскаватором. ФОТО: кадр видео Елены Адаевой

Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортное происшествия с участием грузовика с цистерной и экскаватора-погрузчика. После их столкновения оказалась перекрытой автодорога Кемерово - Новокузнецк в обоих направлениях.

На кадрах видео, которое появилось в социальных сетях, запечатлены последствия ДТП. На автодороге оказались снесены ограждения, экскаватор от удара перевернулся, а грузовик с цистерной развернуло так, что он перегородил проезжую часть в обе стороны.

В течение всего времени, пока специалисты устанавливали причины ДТП и устраняли его последствия, движение автотранспорта было организовано по альтернативной дороге.

Напомним, ДТП с участием грузовика с прицепом и экскаватора-погрузчика произошло на территории Ленинск-Кузнецкого района на автодороге Кемерово - Новокузнецк вечером 22 декабря.

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения, несмотря на масштабность аварии, пострадавших нет. Причиной же стало несоблюдение дистанции.