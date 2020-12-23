В Кузбассе за дачу крупной взятки будут судить предпринимательницу Фото: Анастасия ОСИПОВА

С февраля по август 2019 года 35-летняя предпринимательница из Таштагола передала знакомой, которая возглавляла отдел по учету и распределению жилья в администрации Таштагольского района, взятку в размере 569 тысяч рублей.

Чиновница предоставляла ей информацию о предстоящих аукционах по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для детей-сирот и вносила в техническую документацию параметры этих квартир. Но специально завышала их аукционную цену. Таким образом, единственным участником аукционов становилась фирма обвиняемой, торги признавались несостоявшимися, и жилые помещения приобретались по условиям аукционной цены. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей.

- В отношении предпринимательницы за дачу взятки должностному лицу в крупном размере уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.