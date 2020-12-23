Рабочий погиб при обрушении породы на кузбасском разрезе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе при обрушении породы на разрезе погиб рабочий. Спасатели извлекли тело из-под завала через несколько часов.

Инцидент произошел на угольном разрезе «Виноградовский» в Беловском районе.

- При добыче угля гидравлическим экскаватором произошло обрушение горной породы с рабочего борта угольного пласта. В результате под завалами в кабине экскаватора оказался машинист, - цитирует ТАСС региональное управление Ростехнадзора.

На месте завала работали два отделения военизированного горноспасательного отряда. Тело машиниста было обнаружено спустя несколько часов после обрушения, он умер на месте от полученных травм.