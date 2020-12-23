В Кузбассе суд оштрафовал женщину за несданный тест на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд назначил штраф женщине из-за несделанного теста на коронавирус. Она прилетела в регион из-за границы.

В начале ноября 60-летняя жительница Мариинска вернулась в Кузбасс из Турции и должна была в течение трех дней сделать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции, а после разместить его результаты на портале Госуслуг, однако не сделала этого.

- Тем самым она не выполнила установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на соответствующей территории этих ограничительных мероприятий, - отметили в пресс-службе Мариинского районного суда.

Во время судебного заседания женщина не смогла предоставить доказательства того, что не сделала тест по не зависящим от нее обстоятельствам, но свою вину признала. Суд в связи с этим назначил ей минимальный размер штрафа в таких случаях - 15 тысяч рублей.