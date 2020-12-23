Названы причины ДТП с участием грузовика и экскаватора в Кузбассе. ФОТО: Вадим Васильевич

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием экскаватора-погрузчика и грузовика с цистерной, которое произошло вечером 22 декабря на кузбасской трассе.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 56-м километре автодороги Кемерово - Новокузнецк, в Ленинск-Кузнецком районе.

- По предварительным данным, водитель грузовика Volvo с полуприцепом-цистерной не выдержал безопасную дистанцию, не учел погодные условия и совершил столкновение с попутным экскаватором-погрузчиком, который ехал по правой стороне ближе к обочине, - сообщили в ведомстве.

От удара погрузчик вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В свою очередь, грузовик с цистерной снес дорожное ограждение и опрокинулся набок. При этом его развернуло так, что машина перегородила движение транспорта в обоих направлениях. К счастью, никто из людей не пострадал, а вот машины получили серьезные повреждения.

Грузовик получил серьезные повреждения. ФОТО: Вадим Васильевич

В Госавтоинспекции отметили, что у водителя экскаватора-погрузчика не было прав на управление именно этой категорией транспорта. Кроме того, скорость движения погрузчика намного ниже той, которая соответствует скорости движения по автомагистрали.

- За 11 месяцев 2020 года из-за несоблюдения дистанции произошло 193 ДТП. Восемь человек в них погибли, еще 277 получили травмы. Напоминаем всем автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также учитывать погодные условия и дорожные условия во время движения.