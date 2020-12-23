На утро 23 декабря еще два человека с коронавирусом скончались в Кузбассе. Об этом сообщил оперативный штаб региона.- У мужчины 1950 года рождения из Полысаева развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.У мужчины 1957 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, - рассказали в штабе.Таким образом, число летальных случаев за все время достигло 451.За минувшие сутки заболевание выявлено у 148 человек, общее число заразившихся с начала пандемии - 24 743. Выздоровели 176 пациентов, а всего 21 455.Итого медицинскую помощь получают 2837 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5436 человек.