В Кузбассе по состоянию на утро 23 декабря коронавирус выявлен еще у 148 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 24 743.По сообщению оперативного штаба региона, на утро 23 декабря из больниц выписаны 176 пациентов, таким образом, за все время выздоровели 21 455 человек.К сожалению, выросла и статистика летальных случаев - скончались два человека.- У мужчины 1950 года рождения из Полысаева развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.У мужчины 1957 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, - рассказали в штабе.Итого медицинскую помощь получают 2837 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5436 человек.